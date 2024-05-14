تشمل السعودية وإسرائيل.. جولة مرتقبة لسوليفان "تفرمل" توسيع عملية رفح

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن "مسؤول أمريكي كبير" أن إدارة الرئيس جو بايدن توصلت إلى تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية بعدم توسيع أي عملية في رفح قبل الجولة المرتقبة التي سيقوم بها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى المنطقة.

وأضاف الموقع أن البيت الأبيض يأمل بتمديد ذلك الالتزام حتى عقد اجتماع شخصي رفيع المستوى بين الفريقين الأمريكي والإسرائيلي في واشنطن في الأيام التي ستلي جولة سوليفان.