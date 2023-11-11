ما هي ترسانة الأسلحة التي يمتلكها "حزب الله"؟

يمتلك "حزب الله"، العدو اللدود لإسرائيل والتي يخوض معها مواجهات يومية على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة، ترسانة أسلحة ضخمة وإن كان لا يُعرف حجمها، إلا أنها تطورت وتوسعت على مدى السنوات الماضية.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدأ حزب الله قصف مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان، وترد اسرائيل بقصف على طول الشريط الحدودي.

وبين المجموعات والفصائل الفلسطينية والعراقية واليمنية التي ينضوي معها ضمن "محور المقاومة" بقيادة إيران، يُعد "حزب الله" الأكثر خبرة وتنظيمًا وتسليحًا، وقد ساهم بتدريب ونقل خبراته لبعض تلك المجموعات.

وتتلقى ميليشيات الحزب، بشكل رئيس، المال والسلاح من إيران، وتسهّل سوريا نقل أسلحته وذخيرتها.

وعزز ترسانته بشكل كبير خاصة بعد حرب، تموز/يوليو 2006، المدمرة التي خاضها مع إسرائيل. كما عزز قدراته القتالية على وقع مشاركته، منذ 2013، في النزاع في سوريا الى جانب القوات الحكومية.

وأعلن "حزب الله" في مناسبات عدّة أنه بات يمتلك أسلحة وصواريخ متطورة عدة قادرة على بلوغ عمق إسرائيل.