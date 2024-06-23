"قلق" إسرائيلي متزايد من اندلاع "انتفاضة" فلسطينية بالضفة الغربية

جبهة الضفة الغربية

وتساءلت الصحيفة حول ما إذا كانت جبهة الضفة الغربية ستشتعل قبل أن يكون لدى إسرائيل الوقت الكافي للتعامل مع الجنوب والشمال؟

وأوضحت أنه قبل نحو عامين، بدأت سلسلة من الهجمات العنيفة في قلب البلاد، وأودت بحياة العديد من الإسرائيليين، وعلى ذلك شرع الجيش الإسرائيلي في بدء عملية "كاسر الأمواج" داخل الضفة الغربية.

ولفتت إلى استخدام الجيش الإسرائيلي خلال تلك العملية قدرات متنوعة لمحاربة المقاومة الفلسطينية، ورغم ذلك، تجنب الدخول العدواني إلى قلب مخيم اللاجئين، ولم يقم بعمليات اغتيال من الجو، وبشكل عام، تم الاشتباك ضد عناصر المقاومة الفلسطينية بسبب الخوف من جولة قتال ضد حماس قد تشمل إطلاق صواريخ من غزة.

وعقب ذلك بأسابيع عديدة، أطلقت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي عملية "البيت والحديقة" في مخيم جنين للاجئين، استمرت حوالي 24 ساعة فقط، وأدت سياسة الاحتواء إلى ظهور كتائب مقاومة في قلب المخيمات، قامت بتجميع الأسلحة والأموال، ونفذت عمليات عدائية ضد قوات الجيش في قلب البلاد.

وقالت الصحيفة إن هذا النموذج بدأ في مخيم جنين للاجئين، وتم اعتماده في مخيمات أخرى مثل نور الشمس، وطولكرم، وعسكر، وعقبة جبر، وبلاطة.

وأفادت بأن إسرائيل غيرت سياسة القيام بعمليات اغتيال جوية بشكل تام اعتبارًا من 7 أكتوبر، ومع بداية الحرب في غزة، طلب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، من قائد القيادة المركزية بالجيش، الجنرال يهودا فوكس، إبقاء الضفة الغربية كساحة ثانوية وعدم الانجرار إلى الانتفاضة.