إسرائيل في مفترق طرق.. هل تضحي في حربها بالحليف الأمريكي؟
ناقش تقرير لموقع "فورن أفيرز" مدى إمكانية خسارة إسرائيل لحليفها الأمريكي، في ضوء استقلاليتها في متابعة أهدافها الحربية المعلنة في غزة، والتي ستكون مقيدة إلى حدّ كبير حال غياب الدعم المؤكد من الولايات المتحدة.
استياء من اختيار الشركاء
وحسب التقرير، فقد بدأ الفصل الحالي من العلاقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بداية صعبة، إذ لم تُخفِ إدارة بايدن استياءها من اختيار نتنياهو لشركاء الائتلاف من اليمين المتطرف في إسرائيل، وأبرزهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووعدت بمحاسبة رئيس الوزراء شخصيًا على تصرفات حكومته.
وجاءت أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وما تخللها من فشل استخباري، وردّ فعل إسرائيلي عنيف، أيدته أمريكا بقوة وقتها، بحجة الدفاع عن النفس، وما تبع ذلك من غزوٍ بريّ غير واضح الأهداف ومعرّض لهزيمة إستراتيجية للطرفين عملياتيًّا ودوليًا، ليُعزّز الانتقادات، ويزيد من الإملاءات الأمريكية، بشكل غير علني.
قيم مشتركة
وأضاف التقرير أن الإسرائيليين، دائمًا، يعزون الدعم الأمريكي القوي لبلادهم إلى مجموعة من القيم المشتركة، بما في ذلك الحرية والتعددية والديمقراطية، والمصالح، مثل تعزيز السلام والاستقرار. وقد بدأت هذه الأرضية تتغيّر الآن، خاصة أن الأمريكيين الأصغر سناً يعبرون عن قدر أقل من الانجذاب تجاه إسرائيل مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.
وتابع التقرير، أن جو بايدن، الذي أكد في كثير من الأحيان أنه "ليس من الضروري أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا"، قد يكون آخر رئيسا ديمقراطيا يتمتع بأوراق اعتماد مؤيدة لإسرائيل لا تشوبها شائبة، وهذا الاتجاه ينبغي أن يقلق إسرائيل؛ لأنه لا بدائل صالحة لمساعدتها غير الولايات المتحدة، وأن التحوّط في رهاناتها، كما فعلت دول أخرى في الشرق الأوسط، من خلال بناء علاقات مع الصين وروسيا، ليس خياراً بالنسبة لإسرائيل.
مخاطر وجودية
ورأى التقرير أن نتنياهو بدلا من تقريب المسافة مع الولايات المتحدة، ربما يسعى في الواقع إلى إثارة خلاف مع واشنطن لتحسين فرص عمله مع انخفاض معدلات تأييده، ولتجنّب مستقبل تضطرّ فيه إسرائيل إلى مقاومة المخاطر الوجودية دون اللجوء إلى الترسانات العسكرية الأمريكية أو استخدام حق النقض في مجلس الأمن، مشددا على صناع السياسات الإسرائيليين تغيير مسارهم.
وأردف التقرير أن إسرائيل تحتاج، بشكل عاجل، إلى صياغة موقف واضح بشأن القضية الفلسطينية، وسواء كانت تريد دولة واحدة، أو دولتين، أو أي شيء آخر، كما يتعين على قادتها ومواطنيها أن يقرروا المسار الذي سيسلكونه قريباً، وأن يدركوا أيضًا أنه بغض النظر عن قرارهم - وهو القرار الذي يجب عليهم اتخاذه وحدهم؛ أن عواقبه لن تقتصر على إسرائيل وحدها، بل ستمتد إلى علاقتها الأساسية مع الولايات المتحدة.
المصدر: موقع "فورن أفيرز"