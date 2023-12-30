إسرائيل في مفترق طرق.. هل تضحي في حربها بالحليف الأمريكي؟

وتابع التقرير، أن جو بايدن، الذي أكد في كثير من الأحيان أنه "ليس من الضروري أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا"، قد يكون آخر رئيسا ديمقراطيا يتمتع بأوراق اعتماد مؤيدة لإسرائيل لا تشوبها شائبة، وهذا الاتجاه ينبغي أن يقلق إسرائيل؛ لأنه لا بدائل صالحة لمساعدتها غير الولايات المتحدة، وأن التحوّط في رهاناتها، كما فعلت دول أخرى في الشرق الأوسط، من خلال بناء علاقات مع الصين وروسيا، ليس خياراً بالنسبة لإسرائيل.

مخاطر وجودية

ورأى التقرير أن نتنياهو بدلا من تقريب المسافة مع الولايات المتحدة، ربما يسعى في الواقع إلى إثارة خلاف مع واشنطن لتحسين فرص عمله مع انخفاض معدلات تأييده، ولتجنّب مستقبل تضطرّ فيه إسرائيل إلى مقاومة المخاطر الوجودية دون اللجوء إلى الترسانات العسكرية الأمريكية أو استخدام حق النقض في مجلس الأمن، مشددا على صناع السياسات الإسرائيليين تغيير مسارهم.

وأردف التقرير أن إسرائيل تحتاج، بشكل عاجل، إلى صياغة موقف واضح بشأن القضية الفلسطينية، وسواء كانت تريد دولة واحدة، أو دولتين، أو أي شيء آخر، كما يتعين على قادتها ومواطنيها أن يقرروا المسار الذي سيسلكونه قريباً، وأن يدركوا أيضًا أنه بغض النظر عن قرارهم - وهو القرار الذي يجب عليهم اتخاذه وحدهم؛ أن عواقبه لن تقتصر على إسرائيل وحدها، بل ستمتد إلى علاقتها الأساسية مع الولايات المتحدة.

المصدر: موقع "فورن أفيرز"