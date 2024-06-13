منجنيق وقوس.. إسرائيل تقصف لبنان بأسلحة من العصور الوسطى (فيديو)

والمنجنيق آلة حصار تستعمل لإطلاق القذائف لمسافة كبيرة دون مساعدة البارود أو أي مادة دافعة أخرى، وتقول مصادر تاريخية إنه استخدم للمرة الأولى عام 397، خلال هجوم على مدينة موتيا أثناء الحروب البونيقية اليونانية، وأصبح استخدامه شائعا في العصور الوسطى.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل في قطاع غزّة، تتبادل ميليشيا حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.