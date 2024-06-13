منجنيق وقوس.. إسرائيل تقصف لبنان بأسلحة من العصور الوسطى (فيديو)
أظهر فيديو تداوله ناشطون، الخميس، جنودا من الجيش الإسرائيلي يستخدمون المنجنيق والقوس، لقصف مناطق لبنانية بكرات نارية؛ مما يؤدي إلى اشتعال الحرائق.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن استخدام المنجنيق "مبادرة محلية وليست على نطاق واسع".
كما نقلت صحيفة معاريف عن الجيش الإسرائيلي أن المنجنيق صنعه جنود احتياط يخدمون في موقع استيطاني على الحدود الشمالية، فيما قال مصدر عسكري آخر إن الفيديو تم تصويره قبل أكثر من شهر.
والمنجنيق آلة حصار تستعمل لإطلاق القذائف لمسافة كبيرة دون مساعدة البارود أو أي مادة دافعة أخرى، وتقول مصادر تاريخية إنه استخدم للمرة الأولى عام 397، خلال هجوم على مدينة موتيا أثناء الحروب البونيقية اليونانية، وأصبح استخدامه شائعا في العصور الوسطى.
منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل في قطاع غزّة، تتبادل ميليشيا حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.
ويعلن "حزب الله" قصف مواقع عسكرية وتجمعات جنود وأجهزة تجسس في الجانب الإسرائيلي "دعماً" لغزة و"إسناداً لمقاومتها"، بينما تردّ إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه "بنى تحتية" تابعة لحزب الله وتحركات مقاتليه.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا كبيرا بعد أن شن "حزب الله" هجمات صاروخية كثيفة أدت إلى اشتعال حرائق في شمال إسرائيل.