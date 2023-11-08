معارضة أمريكية لخطة إسرائيل "لما بعد حماس" في غزة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المسؤولين الأمريكيين أكدوا معارضتهم إعادة احتلال غزة، بالتزامن مع إعلان إسرائيل عزمها الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على القطاع لفترة غير محددة بعد الحرب.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن "إسرائيل لا ترغب في فرض إدارة مدنية على غزة"، وأضاف، في حوار هو الأول له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ بداية الحرب: "بمجرد الإطاحة بحماس، فإن إسرائيل تتطلع إلى تسليم مسؤولية حكم المنطقة إلى تحالف دولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة، أو إلى القادة السياسيين المحليين في غزة".

وحسب الصحيفة الأمريكية، كان كوهين حريصا على عدم وصف دور إسرائيل المستقبلي في غزة بأنه "احتلال عسكري"، ما يشير إلى أن تفاصيل الترتيبات الأمنية بعد الحرب لا تزال في حالة تغير مستمرة.

كما أنها تركت أسئلة دون إجابة، بما في ذلك ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على القطاع بأكمله أم على جزء منه فقط.