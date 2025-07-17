عثر عليها داخل نفق في غزة.. أدرعي يكشف صورة حديثة لعز الدين حداد

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، صورة لقائد لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس، عز الدين حداد، بعد العثور عليها في نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وبحسب أدرعي، غيّر حداد مظهره بشكل ملحوظ، للاختفاء و"خوفه من الانكشاف"، على حد قوله.

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وأضاف أدرعي، وفق بيانه الموجه في إطار الحرب النفسية، أن هذه مفارقة خطيرة فيما يتصل بمزاعم حماس بشأن المجاعة في قطاع غزة، لأن "الصورة تظهر أيضًا أن المجاعة الكاذبة في قطاع غزة التي تسوقها حماس للعالم ربما لم تصل أبدًا إلى حداد"، على حد تعبيره.

وأوضح أن "حداد هو آخر بقايا قيادة حماس في مدينة غزة، ومن الممكن أن يكون الشعور بالعار من نتائج أنشطة الحركة هو ما دفعه إلى التخفي، إذ يحاول أن يُعطي لنفسه مكانة البطل في أعين الجمهور الغزي"، وفق قوله.

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وتساءل أدرعي: "ماذا سيقول سكان القطاع إزاء خيامهم ومنازلهم المدمرة عن هذه الصورة؟ هل يُطلق على من يدّمر القطاع، ويختبئ في الأنفاق خوفًا، ويغير هويته الخارجية، لقب البطل؟".