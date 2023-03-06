بعد احتجاجات واسعة.. هل يتراجع حلفاء طهران في العراق عن "سانت ليغو"؟

تصاعدت حدة الانتقادات والاحتجاجات في العراق، بشأن قانون الانتخابات المزمع إقراره في البرلمان، وفق صيغة سانت ليغو، وسط مطالبات بإلغاء مجالس المحافظات.

وشهدت بضع محافظات عراقية، مساء أمس، تظاهرات واسعة، تنديدًا بالقانون، باعتباره سيسمح للأحزاب الكبيرة، بتوسيع نفوذها، ويقلل من فرصة الأحزاب الصغيرة الناشئة من تحقيق فوز مقبول.

ومن المقرر بشكل أوّلي أن يُجري العراق انتخابات محلية، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط مساعٍ لدمج الانتخابات النيابية أيضًا.

وهذه المجالس تدير محافظات البلاد، وتأتي عبر الانتخابات، لكن أعمالها تعلقت بعد اندلاع الاحتجاجات الواسعة، عام 2019، ولم تُستأنف لغاية الآن، فيما أُسنِدت مهمة إدارة المحافظات إلى المحافظين، وبإشراف البرلمان.