وصول 20 جريحا فلسطينيا إلى تونس لتلقي العلاج

وصل 20 جريحا فلسطينيا من قطاع غزة إلى تونس، وفق ما كشف السفير الفلسطيني في تونس هايل الفاهوم.

وبحسب إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، قال الفاهوم إن "وصول طائرة على متنها 20 مصابا فلسطينيا إلى تونس، يعبر عن الوعي والحق تجاه شعبنا في فلسطين أمام القصف الإسرائيلي الذي دمر 90 بالمئة من القطاع الصحي وخلفت أكثر من 100 قتيل من الطواقم الطبية"، مؤكدا أن "تونس تقف مع الشعب الفلسطيني وتفعل ولا تقول فقط ".

وبحسب مصادر تونسية، فإن هناك طائرة أخرى ستصل البلاد الثلاثاء وتحمل 150 جريحا لتلقي العلاج في المستشفيات التونسية.