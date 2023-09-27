استنفار شركات الأدوية في العراق إثر حريق قاعة زفاف نينوى

وكانت مصادر أمنية عراقية، قد قالت لـ"إرم نيوز"، إن "حريقًا كبيرًا اندلع داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في حصيلة متزايدة، بسبب وجود ضحايا تحت أنقاض القاعة التي انهارت جرّاء الحريق الكبير.

من جهته، أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري الحداد لمدة أسبوع في المحافظة، فيما وجَّه بتنظيم وقفة صامتة في الدوائر الحكومية، وفقًا لبيان للمكتب الإعلامي لمحافظ نينوى.

وأضاف البيان أنه تم "تأجيل الاحتفالات الخاصة لمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى إشعار آخر حدادًا وحزنًا على شهداء الحريق الذي وقع في قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية".