استنفار شركات الأدوية في العراق إثر حريق قاعة زفاف نينوى
استنفرت شركات الأدوية واللوازم الطبية، لتقديم المساعدات الضرورية لإسعاف وعلاج مصابي حريق زفاف نينوى، بعد توجيهات وزير الصحة العراقي.
ووفقًا لوزارة الصحة العراقية، فإن هناك متابعة للإسعافات الاولية المقدمة للمصابين حسب نوع الإصابة، إذ إنَّ بعض الحالات تكون بسيطة إلى متوسطة، وأخرى تكون صعبة تحال إلى المراكز التخصصية.
وقالت النائبة بسمة بسيم في تصريح لها إن مستشفيات نينوى بحاجة لأدوية مضادة للحروق خاصة "الألبومين".
ورجحت بسيم ارتفاع أعداد ضحايا الحريق لافتة إلى أنه وقع بسبب عدم توفر شروط السلامة في قاعة الزفاف.
وأكد اللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية وفاة 93 شخص واصابة 100 آخرين في الحريق، منوهاً إلى أن الحادث ليس جنائياً حسب التحقيقات الأولية.
وكانت مصادر أمنية عراقية، قد قالت لـ"إرم نيوز"، إن "حريقًا كبيرًا اندلع داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في حصيلة متزايدة، بسبب وجود ضحايا تحت أنقاض القاعة التي انهارت جرّاء الحريق الكبير.
من جهته، أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري الحداد لمدة أسبوع في المحافظة، فيما وجَّه بتنظيم وقفة صامتة في الدوائر الحكومية، وفقًا لبيان للمكتب الإعلامي لمحافظ نينوى.
وأضاف البيان أنه تم "تأجيل الاحتفالات الخاصة لمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى إشعار آخر حدادًا وحزنًا على شهداء الحريق الذي وقع في قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية".