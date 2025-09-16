بعيدًا عن الحوثيين.. نقل مقر المنسق الأممي في اليمن من صنعاء إلى عدن

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية والأمم المتحدة، الثلاثاء، نقل مقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن رسمياً من العاصمة صنعاء، التي تُسيطر عليها ميليشيا الحوثي، إلى مدينة عدن.

ويأتي الإعلان بعد توقيف عشرات من موظفي الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة في المناطق، التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من إيران، على ما أوردته وكالة "فرانس برس".

ورحبت الخارجية اليمنية في بيان، "بقرار الأمم المتحدة نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن"، وحثّت "جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة على أن تحذو حذوها".

وتتخذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مقراً في عدن بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء العام 2014.

وأكد متحدث باسم منسق الأمم المتحدة، أن "مكان مهمته" تم نقله إلى المدينة الكبيرة في جنوب البلاد، مضيفًا أن "المنسق المقيم سيواصل تنفيذ مهامه في جميع أنحاء البلاد"، كما شدد على أنه "سيحافظ على وجود في صنعاء".

وفي شهر آب/أغسطس الماضي أعلنت الأمم المتحدة، توقيف ما لا يقل عن 11 من موظفيها على أيدي الحوثيين، الذين نفذوا حملة اعتقالات بعد مقتل رئيس حكومتهم في غارات إسرائيلية.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن "44 عامل إغاثة محتجزون، حالياً، بشكل تعسفي من قبل سلطات الحوثيين، بينهم 21 من موظفيه"، ودعا، مجددًا، إلى إطلاق سراحهم فوراً.

ومنذُ الـ31 من شهر آب/أغسطس الماضي، أوقف 21 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 23 موظفاً، حالياً، وسابقاً في منظمات غير حكومية دولية كانوا معتقلين أصلاً، بحسب المصدر نفسه.

أغرقت 10 سنوات من الحرب الأهلية اليمن، أحد أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.