ألف فنان إسرائيلي يطالبون بوقف حرب غزة

وقّع نحو ألف فنان إسرائيلي عريضة تطالب الحكومة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، مقابل إعادة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأحد.

وأعرب الفنانون الموقعون عن رفضهم لما وصفوه بـ"الأحداث الفظيعة في غزة"، مشيرين بشكل خاص إلى "مقتل الأطفال والأبرياء، وتجويع السكان، وتهجير المدنيين، والتدمير العبثي لمدن القطاع".

ودعت العريضة صنّاع القرار ومنفذي الأوامر العسكرية إلى وقف ما اعتبرته "جرائم حرب"، وشددت على ضرورة عدم التخلي عن القيم الإنسانية.

وقبل أيام، دعت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، بمن في ذلك أكاديميون وفنانون ومثقفون عموميون، إلى فرض "عقوبات معوقة" من قبل المجتمع الدولي على إسرائيل؛ بسبب تجويع قطاع غزة.

واتهمت الشخصيات، في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية، إسرائيل بشن "حملة وحشية" وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة حتى الموت، والتفكير في الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من قطاع غزة، وطالبت بوقف إطلاق نار دائم، في رسالة موجهة إلى صحيفة الغارديان البريطانية.

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وبعد 22 شهراً من حرب مدمرة اندلعت إثر هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بات قطاع غزة مهدداًً "بالمجاعة على نطاق واسع" وفقاً للأمم المتحدة، ويعتمد كليا على المساعدات الإنسانية التي تُنقل في شاحنات أو يتم إلقاؤها من الجو.