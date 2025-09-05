بي.بي.سي: تعيين لامي نائبا جديدا لرئيس وزراء بريطانيا

الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة

أطفال يتناولون طعام مساعدات في ظل أزمة الجوع بغزةالمصدر: ا ف ب
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 3:02 م

حذر مدير منظمة الصحة العالمية الجمعة من استمرار المجاعة في غزة، داعيا إسرائيل إلى وقف هذه "الكارثة"، ولافتا إلى أن 370 شخصا على الأقل قضوا بسبب الجوع في القطاع المحاصر والمدمر منذ بداية النزاع.

وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في جنيف "إنها كارثة كان يمكن لإسرائيل أن تتجنبها وتستطيع وقفها في أي لحظة".

وفي أغسطس/ آب، طالبت إسرائيل بسحب تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، والذي أعلنت على إثره حالة المجاعة في غزة.



