المبعوث الأمريكي يكشف عن لقاء إسرائيلي سوري في باريس

كشف المبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك أنه التقى، مساء الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، مسؤولين إسرائيليين وسوريين، لبحث التهدئة والحوار، مؤكدًا التزام الجانبين بمواصلة هذه الجهود.

وقال باراك في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" حول الاجتماع: "التقيتُ هذا المساء السوريين والإسرائيليين في باريس. كان هدفنا الحوار وتهدئة الأوضاع، وقد حققنا ذلك بالضبط. وقد جددت جميع الأطراف التزامها بمواصلة هذه الجهود".

وكان المبعوث الأمريكي قد شدد، في تدوينة سابقة، على أنه "لا يمكن احتواء تصاعد الأعمال العدائية إلا باتفاق على وقف العنف، وحماية الأبرياء، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتجنب المخاطر"، بعد أحداث دامية شهدها الجنوب السوري.