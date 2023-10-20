هنية يدعو للنفير العام ويؤكد رفض التهجير والوطن البديل

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم الخميس، رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني وأحاديث الوطن البديل، داعيًا إلى النفير العام، يوم الجمعة، لوقف الحرب على غزة.

وقال في كلمة مسجلة له "ندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام، الجمعة، تحت عنوان "ليتوقف العدوان على غزة ولا للتهجير أو الوطن البديل".

وأضاف: "طالبنا الجميع بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة لأنها، اليوم، في كارثة إنسانية، وأكدنا للجميع أن الحل يكمن في رحيل الاحتلال، وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته".

وتابع هنية: "حذّرنا الجميع من أن هذه المعركة يمكن أن تتحول لمعركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير".

وشدد على أن "استمرار العدوان، واستباحة الدماء، سيفجران كل المعادلات والخطط على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي".

وأكد هنية أن "الإدارة الأمريكية فشلت بتوفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان، وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير".