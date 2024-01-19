الجوع مقابل العلاج.. غزيون يبيعون طعامهم لشراء الدواء (صور)

وأشار إلى أنه "بسبب ذلك يضطر وأسرته المكون من 7 أشخاص الاكتفاء بوجبة واحدة يومياً، بها كمية قليلة جداً من الطعام"، مبينًا أنه "يوزع علينا في بعض الأحيان وجبات غذائية، تكون بالنسبة لنا تعويضاً عن حالة الجوع التي نعيشها".

ووصف أبو ناموس، قراره ببيع الأغذية المخصصة لعائلته بالصعب، قائلاً: "الحرب أجبرتني على الاختيار بين الطعام وعلاج طفلي، نبقى في بعض الأحيان أياماً بدون طعام؛ وهذا الأمر تسبب لنا بمشاكل صحية ونفسية".

يُعاني الأمرين

من ناحيته، قال سليم تمراز، إنه "يعاني الأمرين من أجل الحصول على العلاج اللازم لزوجته المريضة بالتهاب الكبد الوبائي"، لافتاً إلى أن خياره الوحيد في ظل انعدام فرص العمل هو بيع المواد الغذائية التي يستلمها من المؤسسات الإغاثية.

وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "يبيع المواد بأسعار زهيدة للتجار والباعة المتجولين، ويبقي كمية قليلة منها لعائلته"، مبيناً أنه بات يعتمد على الهبات الخيرية لتوفير الوجبة الرئيسية للعائلة، وأنه بدون ذلك تموت عائلته جوعاً".

وأشار تمراز إلى أن "الأوضاع في غزة صعبة للغاية ولا يتوفر لآلاف العائلات مصدر دخل في ظل توقف كافة مناحي الحياة"، لافتاً إلى أنه سعى بكل الطرق للحصول على الأدوية من المستشفيات والمراكز الطبية لكن لم ينجح في ذلك.

وأضاف: "نذهب للمراكز الصحية ونطالب بالأدوية؛ لكنهم يؤكدون لنا عدم توافرها وأن المخزون نفذ خلال الحرب"، مطالباً بضرورة تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مراكز الإيواء للحيلولة دون مضاعفة أوضاعهم الصحية.