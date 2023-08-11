تلفزيون لبنان يتوقف عن البث

توقف تلفزيون لبنان عن البث، اليوم الجمعة، بعد أن اقتصر بثه لمدى أيام على الموسيقى الكلاسيكية، بفعل الإضراب المفتوح الذي نفذه موظفو التلفزيون؛ احتجاجا على التأخر في صرف مستحقاتهم.

وذكرت مصادر صحافية أن وزير الإعلام زياد مكاري قرر إقفال تلفزيون لبنان بسبب المشاكل التي يواجهها التلفزيون منذ أشهر.

وكان موظفو تلفزيون لبنان البالغ عددهم 190 موظفا قد بدؤوا إضرابا مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي؛ نتيجة عدم صرف مستحقات وعدوا بها لمساواتهم بموظفي القطاع العام.

وقالت رئيس نقابة الموظفين ميرنا شدياق في حينه لـ"إرم نيوز"، إن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون وخمسمئة ألف وبين خمسة ملايين ليرة، في ظل الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

وبعد عقود يصمت تلفزيون لبنان الذي شكل خزانا ثقافيا وفنيا للبنان والعالم العربي.