أمريكا تعلن مقتل مسؤول هجمات داعش في أوروبا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية تمخضت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش في سوريا، أمس الاثنين.

وقالت القيادة في بيان لها، إن القيادي يدعى خالد أحمد الجبوري، وهو الذي "كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا، وطور هيكله القيادي".