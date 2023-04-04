أمريكا تعلن مقتل مسؤول هجمات داعش في أوروبا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية تمخضت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش في سوريا، أمس الاثنين.
وقالت القيادة في بيان لها، إن القيادي يدعى خالد أحمد الجبوري، وهو الذي "كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا، وطور هيكله القيادي".
وكانت وكالة "تاس" للأنباء قد قالت الأسبوع الماضي، إن روسيا احتجت لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال التنظيم المتشدد، بشأن "الأعمال الاستفزازية" للقوات المسلحة الأمريكية في سوريا.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون في هذه الضربة، وأضافت أن التنظيم "لا يزال يمثل تهديدا للمنطقة وما وراءها".