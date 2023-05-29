مآسي الحرب.. عشرات الأطفال يموتون في دار للأيتام بالخرطوم

أطفال بلا رعاية

تُعرف دار المايقوما للأيتام رسميا باسم دار رعاية الطفل اليتيم، وهي عبارة عن مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في وسط الخرطوم وتقع على مقربة من مناطق القتال.

ويقول عاملون في الدار ومتطوعون، إن وابلا من الرصاص أمطر المبنى. وقال أحد الأطباء إن الأطفال كانوا ينامون على الأرض في الأيام الأولى من القتال لإبعادهم عن النوافذ.

وتأسست دار المايقوما في عام 1961، وتستقبل عادة مئات الأطفال سنويا، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية التي تدعم الدار. ويمثل إنجاب طفل خارج إطار الزواج وصمة عار في السودان الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه.

وتعاني الدار حتى من قبل اندلاع الصراع. وكانت تؤوي نحو 400 طفل دون سن الخامسة والكثير منهم من الرضع. ويعيش الأيتام في عنابر مكدسة في الدار، وتضم كل غرفة 25 طفلا في المتوسط، وغالبا ما يحمل السرير الواحد اثنين أو ثلاثة من الرضع حسبما قال مسؤول بالدار وممرضات من منظمة أطباء بلا حدود كن يعملن في دار المايقوما العام الماضي.

وقال هؤلاء إن الأطفال يصلون في الغالب إلى الدار في حالة صحية سيئة.

وسجلت دار الأيتام موجات من الزيادات الحادة في حالات الوفاة على مر السنين. وعانت من مشكلات تتعلق بالنظافة وتدني أجور العاملين ونقص الموظفين ونقص التمويل اللازم للعلاج في المستشفيات، وفقا لأطباء بلا حدود.

وسجلت دار المايقوما معدل وفيات بلغ 75% في عام 2003، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود التي تدخلت لمساعدة دار الأيتام في ذلك العام. وقالت السلطات لرويترز إن 77 طفلا توفوا في دار المايقوما في سبتمبر أيلول عام 2007، وهو ما عزته منظمة خيرية كانت تساعد دار الأيتام في ذلك الوقت إلى استقبال الدار لعدد كبير من الأطفال الذين كانوا يعانون من الضعف.

وتقول منظمة أطباء بلا حدود إنها تدخلت للمساعدة مرة أخرى في عامي 2021 و2022 بعد أن وصل متوسط عدد الوفيات إلى ما يقرب من 12 في الشهر، إذ قدمت دعما ماليا إضافيا من أجل سداد أجور مقدمي الرعاية ونقل الأطفال المرضى إلى المستشفيات. وبحسب المنظمة، تراجعت أعداد الوفيات إلى النصف تقريبا خلال تلك الفترة.