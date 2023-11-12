هل تنهار حماس إذا سيطرت إسرائيل على مستشفى "الشفاء"؟

يواصل الجيش الإسرائيلي حصار مجمع الشفاء الطبي، الواقع في المنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة، مستعينًا بقوات من سلاحَي الهندسة والمدرعات.

وتركز مهمات تلك الأذرع، وفق الرواية الإسرائيلية، على "إزالة الطبقات الدفاعية لحماس جذريًّا وببطء، على اعتبار أن الحديث يجري عن مقر قيادة عسكرية مكتملة الأركان".

موقع "واللا" الإخباري العبري، ذكر الأحد أنه في أعقاب تلك المرحلة (حصار المجمع الطبي)، سيبدأ الجيش بالعمل داخل المجمع الطبي ذاته.

وأشار إلى وجود تقديرات ميدانية بأن السيطرة على مجمع الشفاء الطبي تعد بمثابة ظاهرة "أحجار الدومينو وسيعني سقوط أول حجر سقوط البقية، ووسط قناعة بأن الخطوة ستُسقط حماس".

التكتيك الإسرائيلي

تكتيك العمل الإسرائيلي في الوقت الراهن يعتمد على مواصلة القصف من الجو والبحر وحصار المجمع الطبي من البر، إذ يقع هذا المجمع على بعد 600 متر من البحر، وقرابة 100 متر من مخيم الشاطئ للاجئين، وكان أول من وصل إلى مداخل المستشفى، هو لواء النخبة جفعاتي وانضم إليهم مقاتلون من لواء غولاني.

وخلال الساعات الـ 48 الأخيرة، بدأت قوات المشاة والهندسة والمدرعات حصار المجمع والعمل في محيطه من أجل عزله على مراحل، "ومنع وصول عناصر حماس إلى المنطقة"، بحسب ادعاء الموقع.

ونقل "واللا" عن مصادر عسكرية بقيادة الجبهة الجنوبية، قولها إن "العمليات الجارية في الـ 24 ساعة الأخيرة في مخيم الشاطئ الأكثر ازدحامًا، جاءت بغية تدمير البنية التحتية لحماس، ومنع وصول تعزيزات من عناصر الحركة لمهاجمة قوات الجيش العاملة في محيط مجمع الشفاء الطبي".

واقتبست عن المصادر أن الجيش الإسرائيلي "يعمل ببطء وبشكل جذري على إزالة الطبقات الدفاعية لحماس حول مستشفى الشفاء".