تحت البحر أو قرب الشاطئ.. قناة إسرائيلية تحدد مكان "اختباء" السنوار
قال الكاتب والصحفي في "القناة 14" الإسرائيلية شمعون ريكلين، إن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، هدف إسرائيل الأول، قد يكون مختبئاً في نفق تحت البحر أو قرب شاطئ غزة.
وأضاف ريكلين، في تدوينة له عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "الفرضية المقبولة هي أن السنوار مختبئ في مدينة خان يونس مسقط رأسه، أو في مناطق أخرى من القطاع داخل أنفاق غير مكتشفة حتى الآن".
وتابع: "هناك خيار آخر استبعده الجيش الإسرائيلي وهو الهروب إلى الأنفاق تحت الأراضي المصرية"، مستدركاً: "لكنْ هناك خيار آخر. السنوار قد يكون تحت البحر"، على حد قوله.
ورجح الصحفي الإسرائيلي أن "السنوار قد يكون داخل مبنى قريب من شاطئ غزة، أو داخل نفق ينزل تحت قاع البحر، وفي رأيي، قد يكون هذا النفق في منطقة وسط القطاع".
وأكد أن "حماس أثبتت بالفعل قدرتها على بناء أنفاق بالقرب من الساحل والخروج منها إلى المياه".