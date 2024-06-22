تحت البحر أو قرب الشاطئ.. قناة إسرائيلية تحدد مكان "اختباء" السنوار

قال الكاتب والصحفي في "القناة 14" الإسرائيلية شمعون ريكلين، إن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، هدف إسرائيل الأول، قد يكون مختبئاً في نفق تحت البحر أو قرب شاطئ غزة.

وأضاف ريكلين، في تدوينة له عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "الفرضية المقبولة هي أن السنوار مختبئ في مدينة خان يونس مسقط رأسه، أو في مناطق أخرى من القطاع داخل أنفاق غير مكتشفة حتى الآن".

وتابع: "هناك خيار آخر استبعده الجيش الإسرائيلي وهو الهروب إلى الأنفاق تحت الأراضي المصرية"، مستدركاً: "لكنْ هناك خيار آخر. السنوار قد يكون تحت البحر"، على حد قوله.