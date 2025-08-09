انقلاب أوروبي.. 5 دول تدين خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة

فجرت خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤخراً، ردود فعل واسعة حول العالم، دفعت بعض الدول ومنها حلفاء لإسرائيل، إلى انتقاد وإدانة تلك الخطوة بشكل صريح.

وأدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، يوم الجمعة، بشدة، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" شنّ عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.

وقال الوزراء في بيان مشترك: "نرفض قرار إسرائيل شنّ عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في غزة. الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي".

من جهته، قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن "التصعيد الإسرائيلي لن يحقق السلام والأمن الدائمين على المدى الطويل للشعب الإسرائيلي".

وأضاف كارني في تصريح له: "التصعيد الإسرائيلي لن يفعل شيئا لإنهاء المأساة الإنسانية بغزة أو المعاناة المتزايدة للرهائن والمدنيين"، داعياً إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

ووافق "الكابينت"، في وقت سابق، على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ليصعّد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر.

وأثارت هذه الخطوة تجدداً للانتقادات في الداخل والخارج اليوم مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

وقال وزراء الخارجية في البيان المشترك: "ندعو إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخراً".

وأضاف الوزراء: "نحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين من خلال المفاوضات".