مشرعون أمريكيون: نتنياهو يدمر غزة دون اكتراث بالمدنيين

عبر أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن قلقهم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجه نحو التدمير الكامل لقطاع غزة دون اكتراث بأرواح المدنيين، بحسب موقع "Jewish News" البريطاني.

وقال الموقع إن ستة مشرعين أمريكيين عادوا أخيرًا من زيارة لإسرائيل، أصدروا بيانًا اتهموا فيه نتنياهو بالتجاهل التام لحياة الفلسطينيين.

ومن بين هؤلاء المشرعين، ذكر الموقع النائبة الديمقراطية البارزة في لجنة المخصصات بمجلس النواب "روزا ديلاورو" من ولاية كونيتيكت، فضلًا عن مشرعين آخرين "يمتلكون سجلات مؤيدة لإسرائيل".

وتتوافق التوصيات الواردة في البيان المشترك الذي وقعه المشرعون الديمقراطيون مع سياسات الرئيس جو بايدن، بما في ذلك الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مع ذلك، فإن الموقع وصف لهجة البيان بأنها "لم تكن عادية، وبدا أنها تنطوي على تحذير بأن الديمقراطيين في مجلس النواب سيستمرون في الابتعاد بشكل كبير عن إسرائيل طالما ظل نتنياهو رئيسًا للوزراء".

واعتبر البيان أن عدم رغبة نتنياهو بإدخال المساعدات إلى الغزيين "أمر مخجل".

وإلى جانب كونها أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات القوية، قال الموقع إن النائبة ديلاورو، التي قادت الوفد في زيارته لإسرائيل، كانت مقربة في الماضي من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، أكبر لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة.