قصف إسرائيلي على حدود قطاع غزة.. وإصابة 12 فلسطينيا

أصيب 12 فلسطينيا على الأقل بجراح مختلفة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اندلعت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن مشافيها استقبلت 12 مصابا بجراح مختلفة، بينهم صحفي أُصيب بيده".

وكان المئات من الفلسطينيين تظاهروا، عصر الجمعة، عند عدة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية ورشقوا جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين في نقاط المراقبة بالقرب من السياج الأمني بالحجارة والقطع الخشبية.

ورد الجيش الإسرائيلي بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.