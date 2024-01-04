الجزائر ومالي تتجهان نحو التهدئة رغم قرار غويتا "تأميم" المصالحة

تتجه الجزائر وباماكو إلى التهدئة بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، رغم قرار مالي تشكيل لجنة داخلية مسؤولة عن توجيه الحوار السياسي؛ ما يعني التخلي عن "اتفاق الجزائر".

ويرتقب أن تعيد الجزائر ومالي قريبا سفيري البلدين بعد استدعائهما للتشاور قبل أيام، في خطوة يريد الجانبان التأكيد من خلالها أن الأزمة كانت "سحابة عابرة"، وفق ما صرح به مصدر جزائري، اليوم الخميس، لـ"إرم نيوز".

وقدمت باماكو، من جهتها، إشارات على مسعى التهدئة عندما منعت تجمهر مسيرة شعبية قرب سفارة الجزائر.

ويأتي ذلك، بعد أن استدعت وزارة الخارجية في مالي سفير الجزائر للاحتجاج على استقبال حركات تعتبرها متمردة وإمام مثير للجدل دون علم باماكو، لترد الجزائر بدورها باستدعاء سفير مالي للتشاور.