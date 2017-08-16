سعوديون حفروا في مواقع أثرية بحثًا عن كنز يواجهون السجن‎

يواجه ثلاثة سعوديين عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة بعد إحالتهم إلى النيابة العامة، إثر قيامهم بأعمال حفر في مناطق أثرية بحثا عن كنز.

وقالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إن المواطنين الثلاثة قاموا بأعمال الحفر في مواقع أثرية (لم تحددها) بعد تداول خبر عبر الإنترنت عن وجود كنز في إحدى المناطق الأثرية في المملكة، بحسب صحف محلية.

وطلبت الهيئة من النيابة العامة تطبيق العقوبات التي يتم فرضها على الأشخاص الذين يعتدون على المواقع الأثرية في البلاد.

وتنص العقوبات على السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من “تعدى على أثر أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص”.

ونفت الهيئة ما يحكى عن وجود كنز في موقع أثري ووصفته بأنه كلام “غير صحيح على الإطلاق”، محذرة من “أن التجاوب مع تلك المعلومات المغلوطة يتسبب في إلحاق الضرر البالغ بالمواقع الأثرية ويفقدها الكثير من معالمها العمرانية، ودلائلها التاريخية المهمة لعلماء الآثار”.