بالفيديو.. مضاربة دامية في “مول” بالسعودية.. وتسديد عدة طعنات للحارس

نشبت مشاجرة دامية في أحد الأسوق التجارية في جازان بالسعودية، بين 3 شبان وحراس أمن، أدت إلى إصابة أحد الحراس بطعنات نقل على إثرها إلى المستشفى.

واندلع الشجار بعد قيام الحراس بمنع مجموعة من الشبان من دخول المحل التجاري بحجة أن أحدهم كان يحمل سلاحا أبيض “خنجر”.

وبعد إلقاء القبض على الشباب وإحالتهم إلى النيابة العامة أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف عبدالرحمن الحكمي أن خنجرا كان بحوزة أحد الشباب وهم سعوديون، تسبب في الحادثة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقلت صحيفة “سبق” عن الحكمي قوله: ” إن المشاجرة وقعت في مجمع الراشد التجاري”.