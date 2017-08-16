الإطاحة بسعودي تورط مع رجل وامرأة في جريمة سطو مسلح

تمكنت شرطة مكة المكرمة في السعودية من الإطاحة بـ3 أشخاص، أحدهما سعودي والآخران من جنسية عربية، تورطوا في سرقة مبلغ مالي كبير ومجوهرات ذهبية، تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأبلغ أحد المواطنين عن دخول شخص إلى منزله جنوب مكة وتهديده بـ”سكين” وسرقة مبلغ مالي (93 ألف ريال) ومجوهرات ذهبية تقدر قيمتها بـ300 ألف ريال، إضافة إلى 3 جوالات.

وبعد تحريات مكثفة من قبل الشرطة، تمكنت من تحديد المشتبه فيهم، حيث تم ضبط المواطن المشتبه فيه، فاعترف أثناء التحقيق بمشاركة شخص آخر وشقيقته وهما من جنسية عربية معه بتلك السرقة، وتمت إحالتهم جميعا للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفق موقع “أخبار 24”.