بالفيديو.. السعودية “هاجر” التي أحرقها زوجها وصديقه: خدعني بحيلة ليثبت شكوكه

كشفت المواطنة السعودية، هاجر الحربي، التفاصيل المروعة لتعذيب زوجها لها بمعاونة صديقه، بعد إصراره على ارتكاب جريمته رافضا توسلاتها.

وقالت إنها تعرضت للتعنيف والحرق على يد زوجها الذي شك بسلوكها، وتابعت في روايتها لبرنامج “أخباركم” على قناة “المجد” بحسب ما أورده موقع “أخبار 24″، إن زوجها وقبل شهر من الحادثة قام بخداعها في محاولة إثبات وساوسه وشكوكه تجاهها، فأخبرها أنه مغادر لتلقي العلاج بسبب عارض صحي، وفي حال اتصل بها رقم من خارج المملكة فيمكنها أن تجيب عليه للاطمئنان على صحته.

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وبينت هاجر، أنه بعد 6 أيام من سفر الزوج اتصل بها رقم خارجي، وأبلغها شخص أن زوجها دخل العناية المركزة، وأرسل صورة تفيد بتعرضه للإصابة، مضيفة أنها ظلت في حالة قلق شديد عليه، وتواصلت مع أحد أصدقائه وأرسلت إليه جواز سفرها وجواز سفر أخيها لرغبتها في السفر والاطمئنان عليه، ولكن بعد عدة أيام فقط سمعت طرقا شديدا على الباب، لتفاجأ بزوجها عائدا.

وأضافت، أنها فوجئت بدخول زوجها وأحد أصدقائه، إذ بدأ بتعنيفها وكبلها بالسلاسل، بمعاونة الصديق، طالبا منها الاعتراف بوجود علاقة بينها وبين شخص ما، ثم بدأ بتعذيبها.

وحاولت هاجر، بحسب أقوالها، التوسل لزوجها ليرسلها لأهلها إن كان يشك بها في محاولة منها للخلاص ومنعه إشعال النيران في جسدها، لكنه أصر على فعلته وأحرقها.