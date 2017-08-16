السعودية تنفي رسميًا الطلب من العراق لعب دور الوسيط مع إيران

نفت السعودية بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تحدثت طوال الأيام القليلة الماضية عن طلب الرياض من مسؤولين عراقيين لعب دور وسيط لإجراء حوار مع طهران وتخفيف التوتر معها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن “المملكة العربية السعودية لم تطلب أيّ وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران، وأن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً”.

وأكد المصدر “تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى”.

وأضاف المصدر أن “المملكة ترى أن النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق وأن المملكة تؤكد خطورة النظام الإيراني وتوجهاته العدائية تجاه السلم والاستقرار الدولي”.

وتابع “تهيب المملكة بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدبلوماسية”.

وكانت وسائل إعلام قد نسبت لوزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قوله قبل أيام إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، التدخل للتوسط بين الرياض وطهران، وإن الأمير محمد بن سلمان، طلب منه رسمياً، أن يتوسط العراق بين إيران والسعودية، لكبح جماح التوتر بين البلدين، كما سبق للملك سلمان أن قدم هذا الطلب في وقت سابق.