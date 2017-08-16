بالصور.. مدينة جدة التاريخية قبل أن يغير حريق الثلاثاء معالمها

أخمد الدفاع الوطني السعودي فجر اليوم الأربعاء حريقاً هائلاً اندلع في عدة منازل بالأحياء القديمة لمدينة جدة، ليغير من شكل تلك المنطقة التاريخية التي حافظت على ابنيتها القديمة لمئات السنين قبل أن يلتهم الحريق عدداً منها.

أتى الحريق على خمسة أو ستة بيوت تاريخية سواء بشكل كامل أو باحتراق وتهدّم جزء منها، وهي عبارة عن أبنية مستقلة ومتجاورة يبلغ ارتفاعها بين 20 وحتى 30 متراً، وتشكل جزءاً من منطقة جدة التاريخية المسجلة لدى منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي.

وعند إزالة الأنقاض في الصباح، سيبدو الحي القديم الذي أتت عليه النيران بشكل مغاير لما كان عليه طوال سنوات وعقود طويلة ترجع لأيام الدولة العثمانية عندما بنيت هذه البيوت المعروف بأسماء العائلات التي تسكنها وهي (بيت القمصاني وبيت العشماوي وبيت عبدالعال وبيت شحاتة وبيت السيف وبيت القمري).

وتقع جدة التاريخية ضمن مساحة تقريبية كان يحدها سور جدة القديم قبل أن يتم هدمه، تبلغ 1.5 كيلومتر مربع، وهي مازالت تحوي لمسات من الحياة التقليدية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي القديم والتي تتركز حالياً حول مساجد وأسواق المنطقة حيث تنتشر بعض محلات الحرف الشعبية والتقليدية القديمة.