إخماد حريق هائل بعد انهيار 3 مبانٍ تاريخية بمدينة جدة (فيديو وصور)

نجح الدفاع المدني في السعودية، فجر اليوم الأربعاء، بإخماد حريق هائل اندلع ليل الثلاثاء في منطقة تاريخية بمدينة جدة وأتى على مبان قديمة فيها وتسبب بإصابات طفيفة بين عدد من رجال الدفاع المدني الذين شاركوا في إخماد الحريق وإجلاء السكان.

وقالت تقارير محلية إن ثلاثة مبانٍ بمنطقة جدة التاريخية انهارت تماماً، فيما انهارت أجزاء من مبنيين آخرين قبل أن يتم إخماد الحريق الذي واجه رجال الدفاع المدني صعوبة في الوصول إليه بسبب تلاصق المنازل التاريخية في المنطقة.

والمباني المنهارة هي (بيت القمصاني وبيت العشماوي وبيت عبدالعال) وتقع جميعها في منطقة جدة التاريخية بشكل متلاصق، فيما يعود تاريخ بنائها لأيام الدولة العثمانية.

وكان سكان المنازل التي اندلع فيها الحريق والمجاورة لها قد غادروها بشكل سريع قبل اشتداد ألسنة اللهب التي احتاجت ساعات لحين السيطرة عليها من قبل فرق الدفاع المدني.

الله يحفظ جدة ويسلم أهالي المنطقة التاريخية من كل سوء ويسهل على فرق الإطفاء جهودهم ويجعل العواقب سليمة #حريق_جدة_التاريخية pic.twitter.com/CP0VotQ8mU — سمير البشيري (@SamirAlBashiri) August 15, 2017

وشارك أكثر من عشر فرق إطفاء في إخماد الحريق، وتعرض خمسة من أعضائها لإصابات عولجوا منها في موقع الحريق الذي تواجدت فيه سيارات الإسعاف بكثافة.

وحضر عدد من المسؤولين الحكوميين إلى موقع الحادث فيما تجمع عدد من سكان الحي لمراقبة رجال الدفاع المدني وهم يحاولون السيطرة على الحريق الذي ساهمت الواجهات الخشبية للمنازل التاريخية في انتشاره السريع.