مقتل جنديين سعوديين في معارك على الحدود مع اليمن

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقتل جنديين سعوديين في معارك على حدود المملكة الجنوبية مع اليمن.

وتقاتل السعودية على حدودها مع اليمن مسلحي جماعة الحوثي والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذين يتلقون دعمًا عسكريًا من إيران، ويسيطرون بقوة السلاح على محافظات يمنية، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وذكرت الوكالة أن الجندي أول وليد بن إبراهيم شريفي، والعريف علي بن يعقوب طميحي، من حرس الحدود، “قتلا أثناء تأدية واجب الدفاع عن الوطن في قطاع العارضة بالحد الجنوبي”، في إشارة إلى الحدود الجنوبية مع اليمن، التي تشهد معارك مع الحوثيين منذ أكثر من عامين.

وأضافت الوكالة أنه تم تشييع جثماني الجنديين في محافظتي “أبو عريش” و”صبيا” على التوالي.

ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل الجنديين، لكن وسائل إعلام سعودية تحدثت عن صد هجوم للحوثيين في جازان، وانفجار لغم أرضي بدورية عسكرية.