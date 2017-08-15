وفاة 54 حاجًا من 728 ألفًا توافدوا إلى السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، وفاة 54 حاجًا من عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم العام الجاري، والذي بلغ حتى نهاية ،أمس الاثنين، 728 ألفًا و98 حاجًا.

ولم تشر المملكة إلى أسباب وفاة الحجاج الـ54، أو الجنسيات التي ينتمون إليها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن المديرية العامة للجوازات في إحصائيتها اليومية، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 713.656 ألف، وعن طريق البر 13.729 حاج، وعن طريق البحر 713 حاجًا.

ووصل عدد حجاج بيت الله الحرام العام الماضي، نحو 1.9 مليون حاج، بحسب أرقام رسمية.

وقالت المديرية أن عدد العام الجاري يزيد بنحو 110.428 ألف حاج عن عدد القادمين للفترة المناظرة من العام الماضي.

ومنذ 24 يوليو/ تموز الماضي، بدأت المملكة السعودية باستقبال وفود الحجاج من جميع الدول الإسلامية ؛لأداء الفريضة.

وأعلنت السعودية في 5 يناير/كانون الثاني، أنها سترفع طاقتها الاستيعابية للحجاج بدءًا من موسم الحج القادم ، وذلك بعد 4 سنوات متتالية من تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج، نظرًا لأعمال التوسعة في الحرم المكي.

وكانت السعودية قامت خلال السنوات الأربعة الماضية، بخفض عدد حجاج الداخل بنسبة 50 بالمائة، وعدد حجاج الخارج بنسبة 20 بالمائة، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.