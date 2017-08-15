العراق: السعودية طلبت رسميًا فتح قنصلية لها في النجف

كشف السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور رشيد العاني، أن بلاده تسلمت طلباً رسميًا من السعودية لفتح قنصلية عامة لها بمدينة النجف.

وقال العاني في تصريح صحفي، إن “الطلب قُوبل بارتياح كبير في الشارع العراقي، حيث يعكس ذلك مصداقية العلاقة بين الرياض وبغداد”.

وجاءت تصريحات العاني على هامش زيارة إلى منفذ “جديدة عرعر” الحدودي بين العراق والسعودية، أمس الاثنين، للوقوف على التجهيزات والخدمات المقدمة في المنفذ للحجاج العراقيين.

بدوره، توقع القائم بأعمال السفارة السعودية في بغداد، عبدالعزيز الشمري، أن “تفتح قنصلية بلاده في النجف أبوابها خلال أربعة الأشهر المقبلة”، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وشدد الشمري، الذي شارك في الزيارة، على أن “هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات السعودية العراقية من خلال دفع عجلة التنمية والاستقرار وزيادة الاستثمارات السعودية في العراق”.