مقتل رقيب سعودي على الشريط الحدودي مع اليمن

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنودها في معارك مع جماعة “الحوثي” على حدودها الجنوبية مع اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”: إن “جموع المصلين بمحافظة المويه، أدت اليوم الجمعة، صلاة الميت على الرقيب فهد بن عبدالله الذيابي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي”.

وتشهد الحدود الجنوبية بين السعودية واليمن تصعيدًا عسكريًا، بين ميليشيات الحوثي المتمركزة على الحدود من الجانب اليمني والقوات السعودية.

واستهدفت الميليشيات الحوثية، أمس الخميس، الأراضي السعودية بمجموعة من القذائف دون أن تسبب أضرارًا تذكر، في حين ردَّت المدفعية السعودية على القصف باستهداف مواقع يمنية تتمركز فيها قوات الحوثي.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.