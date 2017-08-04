القبض على شاب سعودي وفتاة وافدة بحوزتهما سلاح ناري ومخدرات

ألقت دوريات أمن الطرق في بيشة السعودية القبض على شاب سعودي بصحبة فتاة من جنسية أخرى، بعد العثور داخل سيارة يستقلانها على مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة حية.

وبحسب صحيفة “سبق”، فإن الدوريات اشتبهت في مركبة من طراز “جيمس” قادمة من الرياض ومتجهة نحو المنطقة الجنوبية، وقامت بإيقافها للتحقق من هوية قائدها ومرافقته، حيث تبيّن عدم وجود صلة قرابة بينهما، ما دفع الدوريات إلى تفتيش السيارة والتحفظ على الشاب والفتاة.

وعثرت الدوريات خلال التفتيش على سلاح ناري من نوع مسدس وعدد من الطلقات الحية الخاصة به، إلى جانب 12 قارورة مسكر خارجي وبلاطة حشيش و1900 حبة كبتاغون، وأحالت الشاب والفتاة إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهما.