هذا ما قاله “العريفي” عن مقطع “إباحة الفاحشة” المنسوب إليه (صورة)

هذا ما قاله “العريفي” عن مقطع “إباحة الفاحشة” المنسوب إليه (صورة)

المصدر: فريق التحرير

نفى الداعية السعودي المعروف، محمد العريفي، ما نسب إليه من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جاء فيه “إباحته الفاحشة لمن يجاهد تنفيسًا عنه”.

وكتب العريفي عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: “جوابًا لمن سأل أنشر هذا التوضيح، نشر أحدهم فيديو فيه صوت ممنتج مقطّع منسوب إليّ بإباحة الفاحشة لمن يجاهد تنفيسًا عنه! سبحانك هذا بهتان عظيم”.

 

وتعرض الداعية العريفي مؤخرًا إلى العديد من الأكاذيب والافتراءات عليه، حيث صرح أيضًا بشأن ربطه بمصطلح “جهاد النكاح”، بأن لا علاقة له بهذا المصطلح، متهمًا النظام السوري بنشر هذه الإفتراءات عليه، بهدف تشويه صورته.

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