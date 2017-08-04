هذا ما قاله “العريفي” عن مقطع “إباحة الفاحشة” المنسوب إليه (صورة)

نفى الداعية السعودي المعروف، محمد العريفي، ما نسب إليه من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جاء فيه “إباحته الفاحشة لمن يجاهد تنفيسًا عنه”.

وكتب العريفي عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: “جوابًا لمن سأل أنشر هذا التوضيح، نشر أحدهم فيديو فيه صوت ممنتج مقطّع منسوب إليّ بإباحة الفاحشة لمن يجاهد تنفيسًا عنه! سبحانك هذا بهتان عظيم”.

جواباً لمن سأل:

أنشر هذا التوضيح:

نشر أحدهم فيديو فيه صوت ممنتج مقطّع منسوب إليّ بإباحة الفاحشة لمن يجاهد تنفيساً عنه!

سبحانك هذا بهتان عظيم — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) August 3, 2017

وتعرض الداعية العريفي مؤخرًا إلى العديد من الأكاذيب والافتراءات عليه، حيث صرح أيضًا بشأن ربطه بمصطلح “جهاد النكاح”، بأن لا علاقة له بهذا المصطلح، متهمًا النظام السوري بنشر هذه الإفتراءات عليه، بهدف تشويه صورته.