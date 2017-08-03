الشرطة السعودية تعتقل قاتل فهد الخضير.. وهويته تثير صدمة بالمملكة

ألقت شرطة منطقة القصيم السعودية، القبض على قاتل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز “الخبراء”، الشيخ فهد الخضير، الشهر الماضي.

وأفادت تقارير محلية، بأن القاتل هو ابن الخضير ويبلغ من العمر 17 عامًا، ما تسبب بصدمة للسعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتضح بعد سبب الجريمة التي هزت المملكة.

وأضافت التقارير أن “الشرطة اشتبهت بابن الخضير، كما تمكنت من العثور على السلاح المستخدم بالحادثة، وبناءً عليه تم ضبط المتهم وتوقيفه، وعرضه على النيابة العامة، وقد اعترف بما نُسب إليه وصادق على أقواله شرعًا”.

ولقي الخضير مصرعه، الأحد 23 يوليو/ تموز الماضي، عندما شب حريق بملحق منزله الذي كان نائمًا فيه، قبل أن يكتشف المسعفون الذين استقبلوه في المستشفى من فرق الدفاع المدني، أنه تعرض لإطلاق نار في صدره، لتأخذ الحادثة طابعًا جنائيًا.

وحظيت الجريمة باهتمام كبير من قبل السعوديين بعد تداول شائعات عن كون مقتل الخضير مرتبط بعمله في الهيئة الدينية التي ينقسم السعوديون بشأنها بين مؤيد ومعارض لعملها في المملكة.