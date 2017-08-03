بالفيديو.. وافد في السعودية يحتفل بزفافه بطريقة غريبة

أقام وافد عربي في المملكة العربية السعودية زفافه بطريقة فريدة، حيث سار في الزفة مع عروسه في أحد المتنزهات العامة في الرياض، وسط صيحات وفرحة المتواجدين فيه.

ووثق مقطع فيديو، لحظة سير العروسين، وسط عدد كبير من المتنزهين، حيث قدمت لهما إحدى المتواجدات القهوة العربية، فيما ردد عدد من المتجمهرين عبارة “منك المال ومنها العيال”، وسط صيحات مستمرة من الجميع، بحسب موقع “أخبار 24”.

ولم يبخل المتنزهون على العروسين بالمشاركة معهما في فرحتهما، حيث ابتهجوا ودعوا لهما بالتوفيق والسعادة.

يذكر أن المملكة شهدت مؤخرا احتفالات في حدائق وأماكن عامة تكررت في عدد من المناطق.