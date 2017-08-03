إطلاق سراح “سفاح القطط” في السعودية.. والأمن يحمي منزل أسرته

نقلت صحيفة “عاجل” السعودية عن مصادر، أن النيابة العامة، أمرت، اليوم الخميس، بإطلاق سراح الشاب الشهير بـ”سفاح القطط” بالكفالة الحضورية، على أن تستكمل التحقيقات معه في وقت لاحق.

ولفتت مصادر إلى أن الشرطة تكفلت بحماية منزل أسرة المتهم من أي اعتداء، بعد تعرض عدد من سياراتهم للتكسير على أيدي مجهولين.

وتم عرض “سفاح القطط”، صباح اليوم، على النيابة العامة للتحقيق معه بعد تعذيبه لعدد من القطط.

وتمكنت شرطة جدة في وقت سابق من القبض على الشاب الذي وثق تعذيبه لعدد من القطط في مقطع فيديو، وأثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الشرطة القبض على “سفاح القطط” بعد توجيه من قبل مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل.