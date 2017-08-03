وزراء إعلام الدول المقاطعة لقطر يرفضون تسييس الحج وخطاب الكراهية

دعا وزراء الإعلام للدول الداعية لمكافحة “الإرهاب” في اجتماعهم اليوم الخميس في جدة، إلى التصدي للحملات الإعلامية الداعية لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر.

وأكد الوزراء الرفض القاطع للدعاوى الموجهة إلى تسييس الحج، والزج بهذه الشعيرة الدينية في خدمة أهداف سياسية مغرضة، مؤكدين أن “المملكة العربية السعودية على مدى التاريخ قامت بدور عظيم في خدمة الحجاج ورعايتهم وبذلت الجهود في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين”.

كما تناول الاجتماع أهمية استمرار التنسيق الإعلامي المشترك لمواجهة التطرف و”الإرهاب” بشتى أنواعه، من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بما يخدم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب في العالم.