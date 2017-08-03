السعودية.. ابتز سيدة وقاوم الشرطة بعنف ثم حاول الفرار بسيارة مسروقة

تمكنت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيقاع بشخص تورط في عملية ابتزاز سيدة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من سيدة تتهم فيه أحد الأشخاص بابتزازها، وبعد تحريات مكثفة تم تحديد هوية الشخص وضبطه في كمين محكم.

وحاول الشخص مقاومة الشرطة بشدة، كما حاول الفرار بمركبة كان يستقلها، حيث قام بصدم عدة مركبات في الموقع، إضافة إلى محاولته سرقة مركبة أخرى بعد تعطل مركبته، غير أن الشرطة نجحت في القبض عليه دون وقوع أي إصابات.

وبحسب الناطق الإعلامي للشرطة، فقد تبين أن المركبة التي كان يستقلها المتهم مسروقة بالقوة ومعمم عنها، كما عثر بداخلها على لوحتين مسروقتين.

وتم إيقاف المتهم بمركز الشرطة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية بحقه.