مسؤول إيراني يهاجم ظريف بعد مصافحته عادل الجبير

شن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، اليوم الأربعاء، هجوما على وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف، وذلك بسبب مصافحته وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على هامش اجتماع وزراء خارجية “منظمة التعاون الإسلامي” في اسطنبول، أمس الثلاثاء، الذي عقد لمناقشة التطورات والأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى.

واعتبر قائد القوات البحرية الإيرانية الأسبق، في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، أن “الصداقة مع السعودية قبل أن تقدم اعتذارا عن الماضي، من الأخطاء الاستراتيجية التي يجب ألا تكرر”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، قال الأربعاء إن “طهران تسعى لعلاقات مع جميع دول الجوار”، معتبراً أن “الحكومة الإيرانية القادمة ستضع على رأس أولويات السياسة الخارجية تعزيز العلاقات مع الجوار ومن بينها السعودية”.

وأضاف ظريف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، بعد مصافحته عادل الجبير: “نختلف مع السياسات السعودية في كثير من المواقف، ومع ذلك نريد علاقات طيبة معها”.

وأوضح ظريف أن “اللقاء مع عادل الجبير كان على هامش دعوة غداء، أقامها وزير الخارجية التركي للمشاركين في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي”، مكملاً: “لا نشارك بمأدبة الغداء في الدول الغربية لأسباب شرعية، لكن ليس لدينا مشكلة مع الدول الإسلامية”، لافتا إلى أنه “تربطه علاقات قديمة مع الجبير”.

وأكد ظريف أن “إيران تسعى إلى إقامة علاقات مناسبة مع جميع الجوار، قائمة على الاحترام المتبادل والسياسات العقلانية”.