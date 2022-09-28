غداة تعيينه وزيرا للدفاع.. خالد بن سلمان يلتقي رشاد العليمي في الرياض

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، في الرياض، آخر المستجدات على الساحة اليمنية.

وجاء اللقاء غداة تعيين الأمير خالد بن سلمان في منصبه الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العليمي استقبل الأمير خالد بن سلمان في مقر إقامته، خلال زيارته الخاصة إلى السعودية.

في أولى مهامه.. وزير الدفاع السعودي #خالد_بن_سلمان يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني pic.twitter.com/JCF1f0f0U4 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 28, 2022

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، ”جرى خلال الاستقبال استعراض المجهودات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وبحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق“.

وأكد وزير الدفاع السعودي ”دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركته مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية“.