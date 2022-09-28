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غداة تعيينه وزيرا للدفاع.. خالد بن سلمان يلتقي رشاد العليمي في الرياض
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022 17:50 GMT
تاريخ التحديث: 28 سبتمبر 2022 20:10 GMT

غداة تعيينه وزيرا للدفاع.. خالد بن سلمان يلتقي رشاد العليمي في الرياض

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، في الرياض، آخر المستجدات على الساحة

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المصدر: فريق التحرير

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، في الرياض، آخر المستجدات على الساحة اليمنية.

وجاء اللقاء غداة تعيين الأمير خالد بن سلمان في منصبه الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العليمي استقبل الأمير خالد بن سلمان في مقر إقامته، خلال زيارته الخاصة إلى السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، ”جرى خلال الاستقبال استعراض المجهودات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وبحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق“.

 

وأكد وزير الدفاع السعودي ”دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركته مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية“.

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