ولي العهد السعودي: المملكة رفعت الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية إلى 15%

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة زادت اكتفاءها الذاتي في الصناعات العسكرية من اثنين بالمئة إلى 15 بالمئة وتخطط للوصول إلى 50 بالمئة تحت قيادة وزير الدفاع المعين حديثا.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر وزارة الدفاع بجدة، اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وقيادات الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأعرب بن سلمان عن شكره وتقديره لـ“الجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملًا أن يصل إلى 50 ‎%‎ تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة“.

وعبر عن ”مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لديه والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة“، مشيداً بـ“أداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر“.

من جهته، أكد الأمير خالد بن سلمان أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من قبله.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، أمرا ملكياً تضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وقد ضم وزيرين جديدين، بينهم الأمير خالد بن سلمان وزيراً لحقيبة الدفاع.