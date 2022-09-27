من هو الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي الجديد؟‎‎

صعد الأمير والطيار السعودي الشاب، خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى سدة وزارة الدفاع بعد سنوات من عمله بها مستشارا ومن ثم نائبا لشقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، أمر ملكيا تضمّن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وقد ضم وزيرين جديدين، أحدهما الأمير خالد بن سلمان وزيرا لحقيبة الدفاع.

والأمير الشاب خريج كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، وقد انضم إلى القوات الجوية الملكية السعودية، وعمل فيها طيارا لطائرة من طراز F-15 وضابط استخبارات تكتيكي.

وتلقى بن سلمان تدريبه العسكري الأولي والمتقدم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدرب في قاعدة ”راندولف“ الجوية في سان أنطونيو بولاية تكساس، وقاعدة ”كولومبوس“ الجوية في كولومبوس في ميسيسيبي.

كما درس الطيار السعودي الحروب الإلكترونية المتقدمة في فرنسا، وهي حليف غربي مهم آخر للرياض بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر حلفاء المملكة.

كما شارك وزير الدفاع الجديد في العديد من المهام القتالية الجوية إبان عمله كطيار في القوات الجوية الملكية السعودية، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد تنظيم ”داعش“ في سوريا وكجزء من عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن.

مرت محطات حياته المهنية بالمجال الدبلوماسي، فقد تم تعيينه عام 2017 سفيرا للرياض في واشنطن خلال فترة رئاسة دونالد ترامب بعد أن كان مستشارا في سفارة المملكة، ليعود في العام 2019 لوزارة الدفاع التي سبق أن عمل فيها مستشارًا في مكتب وزير الدفاع.

وتصف وسائل إعلام سعودية الطيار الشاب بالجريء، وتقول إن ولي العهد كلفه بملفات ومسؤوليات عدة، وكان ملاصقا له منذ فترة طويلة، واستطاع خلالها أن يستوعب رؤية ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتغدو المملكة في مصاف الدول المتقدمة عسكريا.

وفي الجانب الشخصي من حياة وزير الدفاع الجديد، فالأمير الشاب متزوج من ابنة الأمير محمد بن مشعل بن عبدالعزيز منذ العام 2012.

ومنصب وزير الدفاع من المناصب السيادية المهمة في بلد مثل السعودية، فهي أكبر مورد للنفط في العالم، ولاعب إقليمي مهم، بينما تنفق مليارات الدولارات على تسليح قواتها العسكرية.