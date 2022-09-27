محمد بن سلمان ثالث ولي عهد سعودي يتولى رئاسة مجلس الوزراء

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيسا لمجلس الوزراء، وهي من الحالات التي يسند فيها ملك سعودي المنصب لولي عهده.

وجاء في الأمر الملكي الذي أُسندت بموجبه رئاسة مجلس الوزراء للأمير الشاب، أن ذلك تم ”استثناءً من حكم المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء“، وهي أحكام تنص على تولي عاهل المملكة هذه الوظيفة.

وجاء في نص المادة السادس والخمسين من النظام الأساسي للحكم في السعودية: ”الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام“.