من هو وزير التعليم السعودي الجديد يوسف البنيان؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، تضمن إعفاء وزير التعليم حمد آل الشيخ من منصبه وتعيين يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان بدلًا منه.

و“البنيان“ اسم معروف في عالم الإدارة بالمملكة، وجاء للوزارة من منصب رفيع هو الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) منذ العام 2015.

كما صنفته مجلة ”فوربس“ المعروفة ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط عامي 2021 و 2022.

وُلد العام 1962، وتدرج في مراحل الدراسة قبل أن يحصل على بكالوريوس في الاقتصاد العام 1987 من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وحصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، العام 1996 من جامعة ”بريدجبورت“ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوج البنيان تحصيله الدراسي، العام 2006، عندما حصل على شهادة تنفيذية من كلية ”سلون“ للإدارة التابعة لـ معهد ”ماساتسوستس“ للتكنولوجيا.

وبدأ العمل في شركة ”سابك“، العام 1987، كأخصائي تطوير أعمال، ثم عمل في قطاع الاتصالات والإعلام في ذات الشركة.

وتولى بعدها عدة مناصب في الشركة قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي.

وشغل في مسيرته المهنية الطويلة الكثير من المناصب، وبينها رئيس مجلس إدارة كل من الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ”جيبكا“ منذ 2016، وشركة ”سابك للمغذيات الزراعية“ المعروفة سابقًا باسم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) منذ 2015، وشركة سابك للاستثمار المحلي وتنمية المحتوى (نساند للاستثمار) منذ 2019.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة لجنة مصنعي البتروكيماويات منذ 2015، ورئيس مجموعة الأعمال B20 لمجموعة العشرين ”G20“ منذ 2019.

وكان عضو المجلس التأسيسي لمشروع تطوير قطاع مستقبل التنقل منذ 2019، وعضو الهيئة العامة للتجارة الخارجية منذ 2019.

وشغل الوزير الجديد أيضًا منصب عضو في ”مجلس الأعمال العالمي“ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، و“مجلس الأعمال العالمي“ المنبثق عن منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال.

وكان عضو مجلس إدارة ”الهيئة العامة للموانئ“، و“منتدى بوأو الآسيوي“ منذ 2015، والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية ”ICCA“، و“الهيئة الملكية للجبيل وينبع“، و“الهيئة العامة للموانئ“ في السعودية.

وفي محطات مهنية أخرى، شغل البنيان منصب عضو المجلس الاستشاري لجامعة الملك سعود، والمجلس الاستشاري العالمي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعضو مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات ”سايت“ منذ 2019.

وكان عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وعضو في اللجنة التنفيذية لمنتدى الرياض الاقتصادي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.