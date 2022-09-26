تراس تشكر محمد بن سلمان على دوره في الإفراج عن بريطانيين اعتقلوا بأوكرانيا

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، إنها وجهت الشكر لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على ”دوره الشخصي“ في تأمين الإفراج عن خمسة بريطانيين اعتقلتهم قوات مدعومة من روسيا في أوكرانيا، الأسبوع الماضي.

وفي بيان صدر بعد أول اتصال هاتفي لتراس مع الأمير محمد منذ توليها منصبها، قال متحدث إنها ”أبدت دعم بريطانيا المستمر وتشجيعها للتقدم الذي يتم إحرازه في الإصلاحات الداخلية بالمملكة العربية السعودية“.

وأفرجت السلطات الروسية الأسبوع الماضي عن 10 أسرى حرب اعتُقلوا في أوكرانيا، بعد نجاح وساطة قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت في بيان إنه ”استمرارًا لجهود ولي العهد في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبفضل مساعيه المستمرة مع الدول ذات العلاقة، تم نجاح وساطته بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا“.